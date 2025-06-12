女童疑遭同學侵犯私處 高雄教育局：無證據顯示施暴

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄仁武某幼兒園家長指控5歲女童疑遭3名男童持物品侵犯下體受傷，女童家長今天提告教育局、園方。教育局回應，無證據顯示女童受害，鑑於眾多違規紀錄，將解約準公幼資格。

高雄仁武某幼兒園家長今天前往高雄地檢署出面指控，自家5歲女童去年底返家後，反映遭3名男童持物品侵犯下體，女童家長帶著孩子驗傷報警，經驗傷有外陰部紅腫狀況。不過，家長質疑從報案至今已經半年，但關心案子偵辦進度時，婦幼隊卻回應全案已移交至教育局，教育局也未清楚說明調查進度。

家長批評，婦幼隊應公開說明調查過程，為何只能被動接受園方提供選擇後的監視器片段；教育局應立即調查此案所有錄影、資料及通報流程，並公開說明園方所有違法遭懲處事件內容，與為何仍允許營運招生。此外，家長也至高雄地檢署提告教育局瀆職罪、園方過失傷害罪、滅證、妨害名譽等罪，希望檢方能介入調查。

高雄市政府教育局下午回應，第一時間已責成園所啟動校安通報，並要求提供監視畫面供檢視。警方接獲報案後也立即進入園所調閱監視器，並由家長、園方與警方三方共同確認。經查，尚無證據顯示有施暴或其他不當對待情事，教育局後續仍將密切關注，以免任何幼兒權益受損。

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針對園方屢次違規事實，包括教保服務人員資格不符、超收幼兒等違規情節，教育局已於今年1月至3月期間依「幼兒教育及照顧法」等相關法規，對園所負責人及行為人共裁罰6次，罰鍰總額達新台幣33萬3000元，並依法公開違規人員及園所名稱，以正視聽，警惕業界。

教育局表示，此幼兒園多次違反「幼兒教育及照顧法」及教保相關規定，教育局已於4月25日經教育部國教署核備，正式決定自114學年度（114年8月起）起解除其準公共教保服務契約。市府絕不容許不適格教保機構繼續提供公共服務，展現從嚴執法、捍衛幼兒受教權益堅定決心。（編輯：李淑華）1140612