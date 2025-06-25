國民黨質疑北市5罷團涉偽造文書等罪 赴北檢告發

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）中選會公告25案罷免案成案，國民黨認為，罷免藍委團體二階連署涉犯偽造文書等罪，今天由黨籍立委陳玉珍代表黨中央、立法院黨團到北檢告發5個北市罷藍團體，籲檢調盡速偵辦。

中央選舉委員會20日公告24名國民黨立委與民眾黨新竹市長高虹安（停職）罷免案成案，將於7月26日投開票。

國民黨認為，依據中選會公布的審定結果，每名國民黨立委罷免案有連署人與提議人重複情況，數量高達千人以上。

國民黨立委陳玉珍今天代表黨中央與立法院黨團到台北地檢署按鈴告發，認為罷免國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、賴士葆與李彥秀等人的5個團體，涉嫌違反刑法偽造文書、個人資料保護法等罪。

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陳玉珍接受媒體訪問時表示，對司法有期待，相信司法有公正，但近期針對罷免民進黨立委團體，司法展開大搜索、大羈押、大起訴，起訴後還不放人，希望司法不要雙標、辦藍不辦綠，針對相關罷免團體的違法情事，應盡速啟動偵辦。

北檢表示，先前王鴻薇告發罷免團體涉偽造文書等，此部分依照程序立案偵辦中，並已傳喚相關人到案說明；至於另一位國民黨立委游灝告發罷免團體涉偽造文書等，由於管轄權問題，已經陳報台灣高等檢察署，並移轉轄區至南投地檢署。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140625