仁新醫藥撤件前賣股票避損 法人董事負責人遭訴

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（中央社記者林長順台北26日電）仁新醫藥於110年間公告撤回台灣創新板上市申請案，法人董事運賢公司負責人吳育賢獲悉消息後賣出仁新股票，規避損失160萬餘元。北檢今天依違反證交法起訴吳男，並請法院減輕其刑。

檢方指出，吳男為仁新醫藥公司法人董事運賢企業公司董事長，運賢公司於民國105年問起，指派許芳銘擔任仁新醫藥公司法人董事自然人代表。

仁新醫藥於109年12月間發布重大訊息，表示公司擬向證交所申請股票上市交易登錄台灣創新板，不過，輔導券商於110年6月間接獲證交所口頭通知，證交所有價證券上市經理部門會議決議不同意該上市申請案。仁新醫藥同年7月11日召開董事會決議撒回上市申請案，並發布重大訊息。

檢方表示，仁新醫藥發布撒回上市申請案重大訊息後的3個營業日，仁新股票成交均價自每股新台幣188.56元下跌至每股152.98元，累計跌幅達18.86%。

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檢方查出，許芳銘於110年7月初獲悉仁新醫藥將召開臨時董事會，討論上市申請案是否自行撤件等重大消息後，以通訊軟體向吳育賢報告。吳育賢為避免重大利空消息公布後，造成仁新股票下跌導致虧損，在重大訊息發布前連續賣出仁新股票50仟股，總計規避損失達160萬餘元。

台北地檢署今天依證券交易法內線交易罪起訴吳男，審酌吳男在偵查中自白犯行，並自動繳回全部犯罪所得，請法院依法減輕其刑。（編輯：林恕暉）1140626