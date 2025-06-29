高雄資收廠火警 業者違法最高恐遭罰800萬元

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（中央社記者張已亷高雄29日電）高雄岡山區一間資源回收廠堆置塑膠今天清晨起火，經消防員布水線灌救已撲滅火勢。高雄環保局表示，將依違反空污法及廢清法向業者開罰，總計最高可裁處新台幣800萬元罰鍰。

高雄市消防局指出，清晨4時59分許獲報岡山區友情路一處鐵皮建物火警，出動24車、47人前往，現場為開放式資源回收廠，燃燒回收塑膠等雜物，火勢在5時35分許控制，並在6時2分許撲滅，無人員受傷受困。

高雄市政府環保局表示，經查該處為停業工廠堆置廢塑膠引發火警，產生明顯粒狀污染物，違反空氣污染防制法第32條規定，將裁處10萬元至500萬元罰鍰。

環保局指出，經調閱火警期間周邊微型感測器，發現岡山區、橋頭區等下風處在5時36分至5時47分出現PM2.5濃度短暫高值達47.9μg/m3（微克立方公尺），後續隨火勢控制及撲滅逐漸下降至環境平均濃度13.5μg/m3。其他地區空品未受影響。

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環保局表示，雖出現短暫濃度高值，但今天擴散條件良好，PM2.5濃度已恢復至背景值。另外，橋頭空品測站為「綠色良好」至「黃色普通」等級，顯示空品未受火災影響導致嚴重惡化。

環保局指出，災後稽查發現，該處廢塑膠露天貯存未符合設施標準規範，將依違反廢棄物清理法第36條規定，裁處6000元至300萬元罰鍰。另外，追查發現承租廠房設資源回收廠的業者，曾在民國110年有3次違反廢清法遭裁處紀錄，裁罰總金額為1萬8000元。（編輯：謝雅竹）1140629