風浪板亞洲錦標賽 澎湖觀音亭迎風開賽

2018年RS:X暨T293型風浪板亞洲錦標賽，6日起在馬公觀音亭海域迎風開賽，400多位各國好手同場競技。中央社 107年11月6日

（中央社澎湖縣6日電）澎湖2018年RS：X與T293型風浪板亞洲錦標賽，於3日到11日登場，今天在馬公觀音亭海域迎風開賽，來自韓國、泰國、香港等12個國家與地區400多位男女選手同場競技，並爭取亞、奧運資格。

2018年RS：X與T293風浪板亞洲錦標賽的各國好手3日起陸續抵達澎湖，今天在馬公觀亭海域正式展開比賽，將進行到11日止，共計有來自韓國、泰國、香港等12個國家與地區的400多位男女選手同場競技，將有12個航次的賽事。

這項賽事由中華民國帆船協會與World Sailing協會共同舉辦，也是RS：X級別亞奧運的積分賽，因此各國好手欲角逐亞奧資格者，皆前來爭取佳績。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，2018年RS：X與T293型風浪板亞洲錦標賽，今年選在澎湖的觀音亭海域進行，國內外選手可以在風浪平穩的海域，盡情地發揮，創造更好的成績。

今天賽程進行3個航次，RS：X男子組目前由韓國選手暫時領先，而奧運國手張浩暫居第二。（編輯：陳政偉）1071106