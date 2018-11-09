奧地利公開賽 林昀儒淘汰前球王

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣17歲「桌球神童」林昀儒，上週才在瑞典公開賽男單16強，不敵前世界球王、德國名將歐夫恰羅夫，相隔一週，兩人又在奧地利公開賽聚首，這回林昀儒是贏家。

奧地利公開賽是桌球世界巡迴賽，本季最後一場白金級大賽，世界排名40的小將林昀儒，在男單會內賽首輪，就遭遇目前世界排名第5的德國名將歐夫恰羅夫（Dimitrij Ovtcharov），但林昀儒沒讓上週輸球憾事重演，以4比2拍下強敵挺進16強。

在拿下這場勝利後，林昀儒開心接受國際桌球總會（ITTF）官網訪問，他坦言，能夠擊敗頂尖好手，他感到非常驕傲，「我覺得自己終於突破了」。

林昀儒強調，上一次輸給歐夫恰羅夫後，此站再交手，他做了很多準備，尤其是對手發球的變化，「整場比賽我維持自己的節奏，而且不給對手快攻的機會」。

除快意復仇之外，林昀儒拿下這一勝後，也確定終結歐夫恰羅夫挺進年終總決賽的最後一線希望，而林昀儒下一場比賽，則是要碰上中國球員梁靖崑。

單打得意，林昀儒雙打也沒漏氣，他和搭檔廖振珽聯拍，在男雙同步挺進8強，接下來將遭遇去年世界桌球錦標賽的日本銀牌組合。（編輯：張芷瑄）1071109