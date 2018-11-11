巴特勒如願離開灰狼 加入76人組三巨頭

（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）多家媒體報導，美國職籃NBA球星（Jimmy Butler）如願離開明尼蘇達灰狼，交易轉到費城76人隊，與新隊友組成三巨頭。

美聯社（AP）引述知情人士表示，灰狼與76人準備進行多名球員交易，灰狼送走巴特勒，從76人換來沙瑞奇（Dario Saric）、科溫頓（Robert Covington）。兩名前鋒。

目前兩隊尚未正式宣布這筆交易，並且要在12日得到NBA官方同意之後，交易才會生效。76人的優勢是，球季結束後他們將可提供一份5年1.9億美元（約新台幣59億）的頂級合約，其他球隊最多只能提供4年1.41億美元（約新台幣44億）合約。

明星前鋒巴特勒今年29歲，連4年入選明星賽，先前效力芝加哥公牛6年，去年交易轉到灰狼，率隊打出佳績，隊史近10年首闖進季後賽。

不過巴特勒與年輕隊友湯斯（Karl-Anthony Towns）、威金斯（Andrew Wiggins）發生摩擦，休季期間拒絕了灰狼延長合約的提議，9月要求灰狼把他交易到別隊。

巴特勒加入76人之後，將與中鋒恩比德（Joel Embiid）、後衛西蒙斯（Ben Simmons）組成三巨頭。小皇帝詹姆斯（LeBron James）轉戰西區洛杉磯湖人隊之後，擁有新鐵三角的76人可望成為東區新霸主。

巴特勒帳面成績優異，近4季平均單場得分都在20分以上，不過個性反覆無常，加上季後將成為自由球員，這筆交易對76人來說並非沒有風險。（編輯：屈享平）1071111