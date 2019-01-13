悍將先發輪值本土6搶2 林晨樺求突破爭機會

中職富邦悍將隊13日開訓，新球季先發投手定位除3名洋投外，本土投手6人搶2個名額，側投林晨樺（前左）有機會繼2016年後再返先發位置。中央社記者張新偉攝 108年1月13日

（中央社記者謝靜雯高雄13日電）中職富邦悍將隊新球季先發投手定位，除3名洋投外，本土投手6人搶2個名額，側投林晨樺有機會繼2016年後再返先發位置，今年改變訓練方式盼提升球速，「先發一直都是想法。」

中職富邦悍將隊今天開訓，對於新球季投手定位，總教練陳連宏表示，先發輪值除了羅力、伍鐸和索沙（Henry Sosa）外，另外2個先發輪值位置人選，本土投手6搶2，包括年輕新秀陳仕朋、吳世豪、近年表現亮眼的林政賢、黃亦志，以及中生代投手林晨樺、林克謙。

吳世豪去年首度一軍先發，投出亮眼表現，總計投5場（4場先發），戰績1勝、防禦率1.64，但季後因為手部不適休息，陳連宏表示，新球季定位和表現，手部狀況也是一個觀察重點；至於林克謙季後在澳洲職棒出賽表現亮眼，也都以先發出賽調整，也是人選之一。

林晨樺近2個球季都是後援出賽，去年整季一軍後援出賽41場，投43局戰績1勝3敗、5次中繼成功，防禦率5.86，陳連宏表示，可以讓林晨樺試試看，春訓會持續觀察，如果沒辦法勝任，再回到中繼位置調整也不是問題。

林晨樺表示，還沒有聽到教練團告知定位，去年因為一下子減重太多，影響肌肉力量，今年嘗試改變重量訓練內容，希望可以先把身體素質拉起來，目標把速度往上提升、力求突破。

林晨樺2012年至2014年間多是先發出賽，2013年先發出賽單季拿下15勝，2014年先發出賽14場戰績1勝7敗，2015年後多任後援，上一次在中職一軍先發出賽為2016年；林晨樺表示，一直都有回到先發的想法，如果教練團給機會，「就努力吧。」（編輯：管中維）1080113