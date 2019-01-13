泰國羽球大師賽 盧敬堯楊博涵男雙亞軍

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）台灣男雙組合盧敬堯、楊博涵今天在泰國羽球大師賽男雙決賽以13比21、17比21不敵曾獲2016年里約奧運銀牌的馬來西亞組合，新球季首站以亞軍作收。

盧敬堯、楊博涵2016年開始搭檔參賽，去年四處征戰，但最佳成績都在四強止步，包括中華台北羽球公開賽、澳門羽球公開賽、韓國羽球大師賽，前一次闖進決賽已是2017年7月美國羽球黃金大獎賽，最終拿下亞軍，而兩人前一次攜手奪冠，更得追溯至2016年10月初的布拉格羽球公開賽。

世界排名第26名的盧敬堯、楊博涵這次在泰國羽球大師賽除了首輪直落二橫掃對手外，16強、8強、4強賽都打滿3局才辛苦晉級，今天決賽對上2016里約奧運銀牌、世界排名第14的馬來西亞組合陳蔚強、吳蔚昇，雙方過去未曾交手過。

雙方首局短暫拉鋸後，馬來西亞組合取得領先優勢，並在比賽中段打出6比1攻勢，拉開差距，盧楊配首局以13比21讓出。

盧楊配第二局一度與對手戰成8比8平手，在連丟4分後急起直追，追成只剩一分差，但又被對手拉出5比0攻勢，在13比20落後情況下，連續化解4個賽末點，可惜最終仍以17比21吞敗。（編輯：陳俊碩）1080113