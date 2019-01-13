渣打馬拉松 蘇志濱連3週跑出台灣第一

2019渣打台北公益馬拉松13日在總統府前開跑，長跑好手蘇志濱（中）以2小時39分20秒拿下全馬國內男子組第一名。（主辦單位提供）中央社記者黃巧雯傳真 108年1月13日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019渣打台北公益馬拉松今天在總統府前開跑，由蘇志濱以2小時39分20秒拿下全馬國內男子組第一，連續3週參與全馬賽事，皆跑出台灣第一。

渣打台北公益馬拉松本屆賽事吸引54個國家、近3萬名跑者共襄盛舉，今年活動更邀請到代言人蔡依林擔任3KM鳴槍手為跑者加油打氣，而男子跨欄好手陳奎儒、台灣男子跳高全國紀錄保持人向俊賢也一同參與。

談起今年主題「Be Fearless無所畏懼」時，蔡依林說：「今年主題之於我意義非凡，新專輯所探討的話題之一便是面對自身恐懼，學會與之共處並勇敢突破它，和Be Fearless概念契合。今天看到許多跑者參與賽事，努力挑戰自我的毅力，令我非常感動。」

蔡依林認為，只要目標堅定，追求夢想的過程縱使困難再多，最終都能克服。

今年全馬男子組由肯亞籍的基耀克（Nzyoki Francis Kioko）以2小時22分49秒奪冠，曾任視障陪跑員的蘇志濱則是連續3週參與全馬賽事皆跑出台灣第一，今天更以2小時39分20秒摘下國內男子組冠軍。

全馬女子組則由台灣籍的蔡昀軒以2小時58分18秒摘下后冠。

半馬男子組冠軍為台灣籍的周庭印，以1小時9分13秒奪冠，他自認剛開始表現沒有很好，希望調整好步伐後有機會能代表台灣參加奧運比賽。

半馬女子冠軍則由台灣籍的傅淑萍以1小時19分31秒摘冠。（編輯：黃于）1080113