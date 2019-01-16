史蒂芬斯晉澳網女單3輪 荷蘭好手貝坦絲止步

25歲的史蒂芬斯（圖）與巴波斯曾在青少年時期搭檔雙打，2010年聯手連贏14場比賽，奪下法國公開賽、溫布頓錦標賽與美網雙打冠軍。（圖取自www.facebook.com/Sloaneposts）

（中央社墨爾本16日綜合外電報導）曾在美國網球公開賽封后的史蒂芬斯今天挺進澳網公開賽第3輪，力拚贏得第2座大滿貫賽女單冠軍，而第9種子的荷蘭選手貝坦絲表現不如預期，戰完3盤不敵俄羅斯對手打道回府。

第5種子的史蒂芬斯（Sloane Stephens）在拉佛球場以6比3、6比1，直落兩盤拍落匈牙利前雙打夥伴巴波斯（Timea Babos），8強賽將與世界第2的德國好手柯貝（Angelique Kerber）捉對廝殺。

名列第2種子的柯貝是2016年澳網冠軍，她稍晚將對陣同樣持左拍的巴西選手梅雅（Beatriz Haddad Maia），志在贏得第100場大滿貫會內賽比賽。

史蒂芬斯2013年打進4強賽後，在澳網的表現令人捏把冷汗，2015年、2016年與2018年都在首輪遭淘汰。

史蒂芬斯2017年也因為腳傷缺賽，但現在看來已經復原進入狀況。

史蒂芬斯說：「她（巴波斯）發球真的發得很好，我必須在那裡跟她耗、保持耐心，我覺得我今天表現得很好。」史蒂芬斯下一輪將對上第31種子的克羅埃西亞選手馬蒂奇（Petra Martic）。

25歲的史蒂芬斯與巴波斯曾在青少年時期搭檔雙打，2010年聯手連贏14場比賽，奪下法國公開賽、溫布頓錦標賽與美網雙打冠軍。

力道威猛的貝坦絲（Kiki Bertens）去年在贏得3場比賽後排名竄升，不過她今天未能符合眾人期望，打完3盤不敵曾在2017年闖進4強的俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

晉級女單第3輪的還有第19種子的法國好手賈西亞（Caroline Garcia）與白俄羅斯選手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），後者爆冷拍落第20種子的愛沙尼亞選手孔塔薇特（Anett Kontaveit）。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080116