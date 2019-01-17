林智勝與兄弟初步達成共識 下週可望一起春訓

中信兄弟球員林智勝2018年出賽58場、4支全壘打、打擊率0.266未達預期，新合約薪水有可能大砍。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北17日電）中信兄弟球員林智勝新球季合約，已初步與球團達成共識，領隊劉志威表示，目前往好的方向走，下星期中信兄弟開訓林智勝應該會與球隊一起行動。

林智勝2016年透過自由球員制度，從Lamigo桃猿轉隊至中信兄弟，當初簽下3年總值4500萬合約，去年月薪來到120萬元。去年球季結束，3年合約走完之後，林智勝與中信兄弟球團一直在溝通、談薪，由於2017年他出賽56場、12支全壘打、打擊率0.288，去年出賽58場、4支全壘打、打擊率0.266未達預期，新合約薪水有可能大砍。

中信兄弟領隊劉志威表示，目前雙方已經初步達成共識，正在往好的方向走，21日中信兄弟在屏東中信園區開訓，林智勝也有可能一起練習。

林智勝經紀人陳德倫則表示，目前尚未談好，但希望往好的方向走，還沒確定什麼時候會有結果，如果談好了，下週就會跟球隊一起春訓。

至於中信兄弟其他選手新球季薪水，劉志威指出，預計開訓前會先公布一部分球員薪資。（編輯：陳俊碩）1080117