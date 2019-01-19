澳網選手盡情揮拍 幕後26位穿線師功不可沒

經營網球店的42歲日本人玉川裕康，是澳網26位穿線師中的其中一位，已連續4年到澳網負責球拍穿線工作。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京19日綜合外電報導）澳洲網球公開賽正在墨爾本如火如荼開打，全球網球選手齊聚較勁，在這群選手盡情揮拍的背後，有來自世界各地26位穿線師，負責讓這些球拍重現最佳狀態，功不可沒。

日本朝日新聞報導，這群來支援澳網所有出場選手球拍穿線的「職人」，在會場角落從早到晚展現他們的專業才能。

澳網合作廠商在賽事舉行期間設置作業區，多的時候一天就有超過500支球拍送進來，由來自世界各地26位穿線師，負責讓這些球拍重現最佳狀態。

經營網球店的42歲日本人玉川裕康，來自日本鳥取市，是26位穿線師中的其中一位。玉川有著20年以上的資歷，已連續4年到澳網負責球拍穿線工作。

今年澳網賽事中，玉川負責日本選手錦織圭及大坂直美等人的球拍穿線工作。

頂尖選手們對球拍的手感相當敏感，要求也會比較細微，因此，球拍上的線在不同的天候條件或經過一段時間使用，強度會產生什麼樣的變化，穿線師必須具備這方面的知識。

為了配合選手們開賽時間整理好球拍，這些穿線師從清晨5時就開始工作也並不少見，甚至在比賽進行中也會為選手調整球線，「經驗就是一切」，玉川如此說道。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080119

經營網球店的42歲日本人玉川裕康連續4年到澳網負責球拍穿線工作，負責日本選手錦織圭（圖）及大坂直美等人的球拍穿線工作。（共同社提供）