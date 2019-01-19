澳網女單不敵大坂直美 謝淑薇32強止步

（中央社記者黃巧雯台北19日綜合報導）台灣網球一姐謝淑薇今天在澳網女單32強賽對決「日本小威」大坂直美，先盛後衰，以7比5、4比6、1比6遭逆轉吞敗，無緣追平個人澳網女單16強最佳紀錄。

謝淑薇過去曾在2008、2018年闖入澳網女單16強，儘管今天未能追平個人澳網生涯最佳紀錄，但謝淑薇靈活、刁鑽的打法，讓大坂直美在場上數度流露出懊惱的神情。

謝淑薇昨天澳網女雙第2輪賽事失利，今天專心備戰女單賽事，女單32強賽今天上演「台日大戰」，謝淑薇過去曾在2015年對決當時年僅17歲的大坂直美，雙方鏖戰3盤，由大坂直美勝出。

前2輪賽事一盤未失的謝淑薇，今天生涯二度對決今年21歲、世界排名第4，且在去年美網擊敗美國名將小威廉絲、抱走冠軍的大坂直美。

雙方首盤互保至第5局，謝淑薇在第6局時，靠著左右調動對手及適時網前擊球策略，逼出3個破發點，大坂直美僅挽救2個，讓謝淑薇率先破發成功，大坂直美隨即在第7、9局回破，但謝淑薇頂住壓力，在第10局還以顏色，並在第12局把握第3次盤末點機會，再度攻破對手發球局，以7比5拿下首盤，讓大坂直美不禁懊惱地摔拍。

謝淑薇複製首盤得分模式，第2盤再度率先攻破對手發球局，取得3比0領先，大坂直美隨後穩住陣腳，第7、9局連續破發，連拿5局後來居上，並以6比4扳成平手。

謝淑薇決勝盤陷入苦戰，首局就被破發球局，第5、7局接連失守，最終以1比6輸球。（編輯：張芷瑄）1080119