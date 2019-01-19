年薪2000萬美金引外界議論 陳偉殷：做自己最重要

旅美棒球好手陳偉殷19日搭機返美，備戰新球季。談到新球季期許，陳偉殷說，一直以來都希望可以保持健康，並盡量保護自己的身體，疲勞也可以趕快恢復。中央社記者楊啟芳攝 108年1月19日

（中央社記者楊啟芳桃園19日電）陳偉殷今天搭機返回美國，備戰新球季，他期許今年可以保持身體健康，對於外界負面評論及本季薪資達2000萬美金，他說不會去在意，只要認同自己、表現自己原有實力就好。

談到新球季期許，陳偉殷表示，一直以來都希望可以保持健康，並盡量保護自己的身體，疲勞也可以趕快恢復。他說：「不管有什麼成績、紀錄，先放在旁邊，主要是每一場比賽怎麼去準備、怎麼去應付下一場比賽的對手。」

陳偉殷今年年薪2000萬美金（約新台幣6.2億元），為全隊最高薪，去年他出賽26場，拿下6勝12敗、防禦率4.79，外界一直有認為他不符身價的評論。對此陳偉殷指出，「負面這些東西看看就好，重點是在於自己心態跟怎麼去表現出來，唯一能夠認同自己的只有自己，不去被這些事情影響。」

陳偉殷提到，去年的馬林魚投手教練涅維斯（Juan Nieves）提醒他要做自己，一直都記著這句話。因此陳偉殷表示，不會因薪水增加而多做改變，他說：「只要做好自己該做的事情，跟表現自己原有的實力。」

對於返美後的計畫，陳偉殷表示，現在自主訓練要加強的已經差不多，只差在要調整到備戰狀態。陳偉殷會先在加州待2至3個星期，之後去邁阿密參加球隊的球迷會，2月13日再去春訓基地報到、體檢。（編輯：吳協昌）1080119