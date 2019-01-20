躋身澳網男單8強 美將提亞佛贏得最佳生日禮物

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）美國網球好手提亞佛今天力拚4盤，扳倒保加利亞第20種子狄米特羅夫，闖進澳洲公開賽男單最後8強，首度躋身大滿貫賽半準決賽，為自己贏得21歲最佳生日禮物，喜極而泣。

世界排名第39名的提亞佛（Frances Tiafoe）力拚3小時39分鐘，以7比5、7比6（8/6）、6比7（1/7）、7比5爆冷打垮狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），不禁流下男兒淚。

提亞佛賽後嘶啞地表示：「對我而言，此勝具有無比的意義。老兄，我可是拚了命啊。」

提亞佛是非洲國家獅子山共和國移民之子，父親當管理員養活一家人。

提亞佛說：「10年前，我告訴父母，我要成為職業網球選手，來改善他們的生活。如今，我打進大滿貫賽最後8強，真是難以置信。」

提亞佛此役贏得毫不僥倖，他企圖心旺盛，4盤都有高水準演出，多次破了對手發球局，凌厲的致勝球更是排山倒海而來，令狄米特羅夫也難以招架。

提亞佛並說：「如果我在生日這一天輸掉比賽，我一定會抓狂。」

提亞佛下一役將對決西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120