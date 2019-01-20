這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
海外餐飲名店登台踢鐵板 不合口味是關鍵
產經

海外餐飲名店登台踢鐵板 不合口味是關鍵

世界最可愛的狗 第一代網紅犬Boo過世
國際

世界最可愛的狗 第一代網紅犬Boo過世

中國反向春運興起 別樣的團聚同樣的年味
兩岸

中國反向春運興起 別樣的團聚同樣的年味

總統臉書尺度大開 幕後推手是八年級女生
政治

總統臉書尺度大開 幕後推手是八年級女生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

躋身澳網男單8強 美將提亞佛贏得最佳生日禮物

最新更新：2019/01/20 17:40
美國網球好手提亞佛（圖）20日扳倒保加利亞第20種子狄米特羅夫，闖進澳洲公開賽男單最後8強。（圖取自twitter.com/ATP_Tour）
美國網球好手提亞佛（圖）20日扳倒保加利亞第20種子狄米特羅夫，闖進澳洲公開賽男單最後8強。（圖取自twitter.com/ATP_Tour）

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）美國網球好手提亞佛今天力拚4盤，扳倒保加利亞第20種子狄米特羅夫，闖進澳洲公開賽男單最後8強，首度躋身大滿貫賽半準決賽，為自己贏得21歲最佳生日禮物，喜極而泣。

世界排名第39名的提亞佛（Frances Tiafoe）力拚3小時39分鐘，以7比5、7比6（8/6）、6比7（1/7）、7比5爆冷打垮狄米特羅夫（Grigor Dimitrov），不禁流下男兒淚。

提亞佛賽後嘶啞地表示：「對我而言，此勝具有無比的意義。老兄，我可是拚了命啊。」

提亞佛是非洲國家獅子山共和國移民之子，父親當管理員養活一家人。

提亞佛說：「10年前，我告訴父母，我要成為職業網球選手，來改善他們的生活。如今，我打進大滿貫賽最後8強，真是難以置信。」

提亞佛此役贏得毫不僥倖，他企圖心旺盛，4盤都有高水準演出，多次破了對手發球局，凌厲的致勝球更是排山倒海而來，令狄米特羅夫也難以招架。

提亞佛並說：「如果我在生日這一天輸掉比賽，我一定會抓狂。」

提亞佛下一役將對決西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120

地機族