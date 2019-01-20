澳網扳倒費德瑞 西西帕斯：美夢成真

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）希臘網球好手西西帕斯今天扳倒衛冕者瑞士名將費德瑞，爆冷闖進澳洲公開賽男單最後8強。西西帕斯賽後說，費德瑞是網壇傳奇人物，他對費德瑞敬重有加，此刻可說是美夢成真。

現年20歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）表示：「我難以形容此刻的心情。我現在是地球上最開心的人。」

西西帕斯說：「羅傑（費德瑞）是網壇傳奇人物，他多年來呈現如此美好的網球競技，我6歲時就視他為偶像。」

37歲的費德瑞（Roger Federer）最近2次大滿貫賽都止步於16強，上一次是在美國公開賽敗給非種子選手澳洲好手米爾曼（John Millman）。

費德瑞賽後表示，他在西西帕斯身上看到昔日自己的一些特色，例如對方也是高瘦新手，擁有平順的亞麻色頭髮以及堅定的信心。

費德瑞指出：「他單手揮擊反手拍，我當年也留長髮；所以，沒錯，是有些相似。」

費德瑞此役全場共有12個破發點，可惜都未能掌握。他說：「我絕未想到破發點竟如此溜走。今晚我有許多遺憾。我覺得我必須拿下第2盤，就是這樣的心態讓我輸掉今晚的比賽。」

由於西西帕斯和費德瑞是大會男單籤表中最年輕與最年長的選手，而且西西帕斯淘汰了費德瑞，網壇世代交替的說法不脛而走。

不過，費德瑞並不認同。他指出：「過去10年中，我不斷聽到這樣的說法。由此觀點來看，並未有任何改變。」

費德瑞表示，他計畫角逐今年的法國公開賽。這將是費德瑞2015年以來首次進軍法國公開賽，顯示他的求勝慾望不減。

他說：「還是有些慾望，我現階段仍想要有打球的樂趣。我先前沒參賽，錯失了樂趣。」

費德瑞2016年因傷未參加法國公開賽，過去2年也未參賽。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080120