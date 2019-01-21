新球季薪資持平 詹子賢：意料之中

（中央社記者楊啟芳屏東21日電）中信兄弟詹子賢今年月薪維持23萬，他指出，這樣的調薪在意料之中，因為去年打擊成績並不好，不過守備有很大進步，新球季他想成為全方位選手，不刻意追求全壘打。

詹子賢2017年出賽83場，敲出17發全壘打，打擊率達0.350，優異表現獲得該年度新人王，去年也獲大幅加薪，從原本新台幣9萬調到23萬。不過今年談薪結果為持平，依舊維持月薪23萬，對此詹子賢說：「持平應該也是意料之內，還可以接受。」

去年詹子賢出賽93場，敲出9發全壘打，打擊率0.281，他對自己打擊表現不滿意，因此薪資持平並沒有太意外。不過詹子賢指出，除了去年9月發生記錯出局數，導致將球丟上看台的烏龍外，對自己守備表現很滿意，他說：「慶幸我守備真的進步滿多的。」以數據來看，2017年詹子賢守備率0.971，去年則是0.981。

對於新球季目標，詹子賢表示，不會去追求全壘打產量，「因為我不屬於巨砲型的，想的是上壘率和中長打，希望每一個都要滿平均。」他也會透過增強下盤肌力，來減輕膝蓋負擔，解決去年膝傷問題。至於之後的待遇，詹子賢則說：「順其自然把球打好，我相信公司不會虧待我，滿照顧我這個選手的。」（編輯：黃于）1080121