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桃猿樂天交流賽前進天母 宋家豪也會來台

最新更新：2019/01/22 15:16
「2019強者對決台日職棒爭霸賽」預定在2月28日及3月1日各舉行一場賽事，2月28日下午5時開打，3月1日則是下午2時開打，皆由Lamigo桃猿擔任主場，地點安排在天母棒球場。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月22日
「2019強者對決台日職棒爭霸賽」預定在2月28日及3月1日各舉行一場賽事，2月28日下午5時開打，3月1日則是下午2時開打，皆由Lamigo桃猿擔任主場，地點安排在天母棒球場。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日綜合報導）Lamigo桃猿積極備戰新球季，加強與日本棒球交流，將邀請日本職棒東北樂天金鷲隊，來台進行兩場「2019強者對決台日職棒爭霸賽」，地點天母棒球場，旅日選手宋家豪也會來台。

「2019強者對決台日職棒爭霸賽」預定在2月28日以及3月1日各舉行一場賽事，2月28日下午5時開打，3月1日則是下午2時開打，皆由Lamigo桃猿擔任主場，地點安排在天母棒球場，Lamigo桃猿隊的休息室在一壘測。

來台遠征的這兩場賽事，將列為東北樂天金鷲隊備戰新球季的重要熱身賽，總教練平石洋介將親率陣中子弟兵松井裕樹、田中和基、宋家豪等好手來台，對抗由總教練洪一中領軍，同時也是中華職棒的總冠軍連霸隊伍Lamigo桃猿。

東北樂天金鷲隊會把球隊及東北地區的特色帶來台灣，猿風加油也會首度前進天母棒球場，LamiGirls將正面迎擊東北樂天金鷲啦啦隊。

賽事門票將在1月25日中午12時於全家便利商店FamiPort以及FamiTicket預售。票價為指定席全票500元、半票400元；自由席全票450元、半票350元，115公分以下孩童由家長陪同可免費入場。（編輯：陳俊碩）1080122

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