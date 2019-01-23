菲國韻律體操賽 台代表隊爭取佳績

由台南市長榮高中和復興國小韻律體操選手所組成台灣代表隊，23日抵達馬尼拉準備參加菲律賓首屆隊長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽，旅菲台商丁金煌熱情接風，駐菲代表處多名人員參加，替選手打氣。中央社記者林行健馬尼拉攝 108年1月23日

（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）由台南市長榮高中和復興國小韻律體操選手所組成的台灣代表隊，今天抵達馬尼拉準備參加菲律賓首屆隊長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽，旅菲台商熱情設宴接風。

第一屆隊長盃（Captain's Cup）韻律體操公開賽是由菲律賓體操協會及ABL體操俱樂部共同主辦，地主菲律賓、台灣、馬來西亞、泰國、新加坡與印度等隊，將於25日至26日在大馬尼拉地區巴賽城（Pasay）競技。

台灣代表隊由台南市長榮高中和復興國小韻律體操選手所組成，一行含教練3名及16名選手共19人，今天下午抵達馬尼拉，駐菲代表處人員前往接機，前僑務委員、台商丁金煌晚上設宴接風。

教練黃心蒂向中央社記者表示，這次來馬尼拉比賽的目的是「以賽代訓」，為4月、5月的全國中等學校運與全國大專院校運動會作準備，磨練選手臨場經驗，提高選手自我要求。

駐菲副代表朱曦和丁金煌勉勵選手們全力以赴，為國爭光。

明晚，也就是正式比賽前夕，駐菲代表徐佩勇將宴請台灣代表隊，親自為選手們加油打氣。

隊長盃韻律體操公開賽將有繩操、球操、彩帶操、棒操和圈操等項目，台灣代表隊的選手們在國內體育比賽中曾贏得多項獎項，此次來菲律賓比賽，有望再創佳績。（編輯：高照芬）1081023