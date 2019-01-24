至尊納達爾直落三電爆小鮮肉西西帕斯 殺進決賽

（中央社墨爾本24日綜合外電報導）西班牙名將「蠻牛」納達爾今天在澳洲網球公開賽4強繼續大發威，以直落三橫掃讓瑞士名將「費爸」費德瑞打包的希臘20歲小鮮肉西西帕斯，率先搶下決賽門票。

大會第14種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）首度挺進大滿貫賽最後4強，包括拍落費德瑞一戰成名，但今天大踢鐵板，遭銳不可當的納達爾（Rafael Nadal）痛宰。納達爾最終花1小時又46分鐘，以6比2、6比4、6比0掃掉西西帕斯。

第2種子納達爾連63局未丟掉發球局，而且在一盤未失下殺進決賽，接著將迎戰當今球王塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）及法國黑馬普耶（Lucas Pouille）對戰的勝方。

蠻牛在展現出近乎完美的驚人球技後說：「這是場很棒的比賽，很棒的賽事。」

他說：「我每一天都打得很好，經過這麼多個月沒有上陣後，大概是這座球場、這樣的觀眾給了我無法想像的精力。」

這是納達爾第5度闖進澳網決賽，若能繼2009年後再添一座個人澳網金盃，將成為公開賽時代在4大滿貫賽各奪下至少2座冠軍的第一人。（譯者：蔡佳伶/核稿：陳政一）1080124