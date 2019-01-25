柯瑞轟38分 勇士擊退巫師笑納9連勝

美國職籃NBA金州勇士隊球員柯瑞（前中）24日在對上華盛頓巫師隊的比賽中砍進38分，他近6戰中有4場比賽得分超過30分。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）剛確定成為美國職籃NBA明星賽先發球員之一的柯瑞（Stephen Curry）今天砍進38分，幫助金州勇士以126比118在客場擊敗華盛頓巫師拿下9連勝。

杜蘭特（Kevin Durant）挹注21分，在阿基里斯腱傷勢復原，回歸球場的第3戰，柯森斯（DeMarcus Cousins）拿下17分，葛林（Draymond Green）抓下15個籃板，柯瑞今天24投14中，在近6戰中有4場比賽得分超過30分。

勇士今天88投50中，命中率5成68，全隊共傳出34次助攻，是他們連續第5場比賽，助攻數達30次。

亞瑞薩（Trevor Ariza）為巫師奪得27分，畢爾（Bradley Beal）有22分、10籃板，沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）則有20分、10助攻表現。

巫師今天三分球42投15中，但仍能保持競爭力，關鍵在於勇士也只有20投7中、3成5的三分球命中率。

打完前3節，巫師以92比104落後，第4節一開打帶起一波9比0小高潮，接著沙托蘭斯基再攻下2分，將落後分數縮小至103比106。

在藍道（Chasson Randle）砍進三分球後，巫師僅以106比108落後2分，但勇士回敬一波9比0攻勢，以117比106穩住領先，巫師直到終場前1分鐘才將落後差距縮小到個位數，但最終仍以8分之差落敗。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080125