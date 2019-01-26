三商虎林仲秋鄭幸生 到中職30週年展憶當年

「中華職棒30週年特展–無人出局」持續在台北華山展開，26日邀請到前三商虎球員林仲秋（右）及鄭幸生（左）到場對談，一同回憶當年往事。中央社記者楊啟芳攝 108年1月26日

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒30週年特展今天邀請到前三商虎球員林仲秋及鄭幸生到現場對談，一起回憶當年往事，林仲秋曾在1992年最後一場例行賽逆轉獲全壘打王，鄭幸生則曾締造開幕戰起21場安打紀錄。

中華職棒成立前，林仲秋在日本社會人球隊打球，直到33歲中職成立後才回到台灣，林仲秋笑說：「最近很常在回想一個問題，當初回台灣到底是對還是錯？」

林仲秋指出，當初在日本月薪接近30萬，回中職後8萬，簽約金也僅80萬，但林仲秋在陸光棒球隊時期，三商虎總教練林信彰待他很好，讓他決定回中職。林仲秋指出，唯一的遺憾是三商虎成軍10年，都沒有拿過總冠軍。

不過鄭幸生表示，三商虎的選手是來自於各路菁英，所以戰力整合很快就上手，雖然投手、捕手較為不足，但打擊很強，他笑說：「至少在1990年拿過一次季冠軍，如果沒有秋哥（林仲秋）的話，可能連季冠軍都拿不到。」

職棒元年鄭幸生曾締造開幕戰起連續21場安打紀錄，這項紀錄直到2016年才被張志豪打破。針對這個紀錄，鄭幸生表示，當時很多事情都在草創期，因此球員對紀錄也沒有特別感覺，是靠著媒體努力帶起話題後，才感覺到自己有責任在。

林仲秋2001年在興農牛以43歲的年紀，拿下全壘打王，至今仍是無人能破的紀錄，但最為人津津樂道的還是1992年以24支逆轉奪下寶座。

該年最後一場例行賽前，全壘打本來是鷹俠領先，羅世幸和林仲秋居次，但他單場轟出2發全壘打，逆轉獲全壘打王，雖然林仲秋謙虛說是靠運氣，但鄭幸生說：「秋哥完完全全是靠實力的。」（編輯：黃于）1080126