王柏融搭機與球隊會合 28日赴美進行春訓

（中央社記者楊啟芳台北26日綜合報導）今年轉戰職棒北海道日本火腿鬥士隊的王柏融，今天搭機前往日本與球隊會合，並預計28日赴美國亞歷桑納春訓，2月中再到沖繩進行第二階段春訓。

王柏融日前順利入選火腿隊一軍春訓名單，今天先飛到日本與球隊會合，28日再一起飛到美國亞歷桑納，於2月1日開始進行第一階段春訓，2月15日再到沖繩名護市繼續第二階段春訓。

Lamigo桃猿20日為了王柏融，在桃園棒球場舉行歡送會，當時他指出，春訓期間會先跟著球隊課表走，若有多餘時間再自己看要怎麼調整，會與訓練師溝通。王柏融目前比較擔心語言問題，不過翻譯蕭一傑今天也跟他一起赴日，兩人之前已經聊過很多。

火腿隊今年口號為「驀進」，意思為不斷前進，監督栗山英樹認為非常有鼓舞效用，火腿今年補進外野手王柏融、內野手谷內亮太等人，季前補強被日本媒體「Full-count」評為A級，力拚繼2016年之後再奪日本一。（編輯：黃于）1080126