NBA明星週三分球大賽 柯瑞兄弟同場對決

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）體育電視頻道ESPN今晚報導，美國職籃NBA金州勇士超級巨星柯瑞（Stephen Curry）將和弟弟塞斯（Seth Curry）在明星週的三分球大賽同場對決。

柯瑞告訴ESPN：「柯瑞兄弟將使三分球大賽更加有趣。」

效力於波特蘭拓荒者的塞斯，本季在三分線外出手的命中率達4成8，是全NBA次佳，柯瑞則是並列第6。

柯瑞在三分球的歷史排名位居第3，他在三分線外的命中率有4成44。

今年的全明星週2月16日、17日將在北卡羅來納州的夏洛特登場，這對柯瑞兄弟來說，彷彿是回家比賽。

因為柯瑞兄弟在那裡長大，他們的父親戴爾（Dell Curry）過去也曾效力夏洛特黃蜂10季。

這次將是柯瑞第6次參加三分球大賽，過去他曾在2015年贏得三分球大賽，但前兩年他都沒有參賽。

柯瑞也是經票選產生的全明星賽西區隊先發球員。

NBA聯盟尚未正式公布三分球大賽的完整參賽名單，但有媒體率先披露其他參賽者。根據運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者查蘭尼亞（Shams Charania）所言，參加的還有達拉斯獨行俠指標球員、曾贏得2016年三分球大賽的諾威茨基（Dirk Nowitzki），以及沙加緬度國王後衛希爾德（Buddy Hield），雅虎體育（Yahoo Sport）記者海恩斯（Chris Haynes）則說塞斯的隊友里拉德（Damian Lillard）也將參賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080127