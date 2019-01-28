中職30週年展售票破萬 2/2黃忠義張泰山現身

中華職棒30週年特展現場售票數已破萬，每個週末都會舉辦主題日，邀請退役球星到場對談，2月2日將有「興農三番刀」其中兩人黃忠義及張泰山到場。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年1月28日

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒30週年特展現場售票數已破萬，每個週末都會舉辦主題日，邀請退役球星到場對談，2月2日會有「興農三番刀」其中2人黃忠義及張泰山到場，未來可望請到陳義信與王光輝。

中華職棒30週年特展從去年12月29日開始展出，每個週末都會舉行主題日，邀請退役球星到現場對談，並與球迷互動。之前已進行過洪一中、曾智偵的「傳奇鐵捕見面會」，還有羅世幸及郭建霖「味全球迷日」、黃平洋及謝長亨「天王強投見面會」。

最近一次則是26日林仲秋與鄭幸生的「三商虎迷日」，吸引眾多虎迷到場參與，當天人潮讓現場累積售票數破萬，到今天也已展出滿一個月。另外2月2日還有黃忠義、張泰山的「猛牛打線見面會」。

中華職棒透露，之後還會邀請陳義信與王光輝，舉辦兄弟象日，與林英傑、林恩宇的誠泰Cobras日。30週年展將會一直到3月31日，農曆過年期間僅除夕會休息，其中初一到初三，也就是2月5日至7日，進場前200名球迷，可得到龍獅虎象其中一款紅包袋，可望再衝高進場人數。（編輯：李錫璋）1080128