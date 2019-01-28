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王柏融從日本搭機赴美 火腿IG獨照萬人按讚

最新更新：2019/01/28 21:51

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）王柏融今天與球隊搭飛機前往美國亞歷桑納，準備進行第一階段春訓，日本火腿隊特別在官方Instagram放上王柏融獨照，並寫著「王柏融選手合流！」吸引破萬名球迷按讚。

王柏融於26日從台灣前往日本，昨天進行簡單訓練，就吸引大批日本媒體報導，他還大力稱讚火腿二軍自主訓練基地設備很好。今天王柏融與球隊一起出發，由成田機場飛往洛杉磯，準備2月1日在亞歷桑納開始的第一階段春訓。

火腿隊今天特別在官方Instagram發了多張球員機場西裝照，其中只有王柏融是獨照，並在下方寫著：「王柏融選手合流！」吸引了破萬人按讚，還有超過60則留言，人氣相當高。

火腿第一階段春訓會從2月1日進行至12日，其中3日及8日為休息日，11日會與韓職NC恐龍進行交流賽。之後火腿再到沖繩名護進行第二階段春訓，從2月15日至25日，其中18日及22日為休息日。

而火腿二軍從2月1日到23日都在沖繩春訓，16日會進行隊內對抗賽，之後陸續與韓國三星獅，以及阪神虎、樂天金鷲、廣島鯉魚等隊進行熱身賽。24日在沖繩那霸球場火腿將與讀賣巨人對戰，王柏融與陽岱鋼有機會碰頭。（編輯：李錫璋）1080128

轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊的棒球好手王柏融28日與球隊搭機前往美國，準備進行第一階段春訓，日本火腿隊特別在官方Instagram放上王柏融獨照，並寫上「王柏融選手合流！」吸引破萬人按讚。（取自日本火腿官方Instagram）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月28日
轉戰日職北海道日本火腿鬥士隊的棒球好手王柏融28日與球隊搭機前往美國，準備進行第一階段春訓，日本火腿隊特別在官方Instagram放上王柏融獨照，並寫上「王柏融選手合流！」吸引破萬人按讚。（取自日本火腿官方Instagram）中央社記者楊啟芳傳真　108年1月28日
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