彭政閔9/29引退日 中信兄弟設計專屬LOGO致敬

中信兄弟球團特別為宣布今年球季後將退休的彭政閔（圖）設計專屬LOGO，領隊劉志威表示，「球團為了表示對恰恰的致敬，整季全隊穿的球衣背面，都會繡上這個圖騰，感謝恰恰對於球隊、中華職棒、台灣棒壇所做的貢獻。」中央社記者張新偉攝 108年1月30日

（中央社記者楊啟芳台北30日電）彭政閔今天宣布打完本季就退休，中信兄弟球團為他設計專屬LOGO，還規劃一整年系列活動，引退儀式將於9月29日在洲際棒球場舉辦，他退休後則預計先出國研習，再回來擔任教練。

中信兄弟領隊劉志威表示，球團會在今年例行賽最後一週，在洲際棒球場舉辦彭政閔引退週，並於9月29日舉行正式引退日。劉志威說：「引退想法主要是彭政閔提出來，他是球團重要資產，我們都在想如何去保護他、滿足球迷需求，用這樣想法去規劃引退。」

中信兄弟球團還為彭政閔設計專屬LOGO，劉志威表示，「球團為了表示對恰恰的致敬，整季全隊穿的球衣背面，都會繡上這個圖騰，感謝恰恰對於球隊、中華職棒、台灣棒壇所做的貢獻。」

劉志威也感性地對彭政閔說：「能夠有機會在這個階段跟恰恰共事、工作，是我的榮幸，球團所有同事感受也都是一樣的，我代表球團所有同仁，恰恰謝謝你，辛苦你了。」劉志威最後也期許球隊可以一起全力拿到總冠軍，讓彭政閔退休不留下遺憾。

對於彭政閔退休後的規劃，由於中信兄弟已與他簽下4年教練約，劉志威表示，其中2年會讓他出國研習，另外2年則回來當教練，出國學習會傾向去美國，因為彭政閔之前就有去美國訓練的經驗。（編輯：張雅淨）1080130