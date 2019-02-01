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享受漫步在雲端 阿里山路跑開放報名

最新更新：2019/02/01 19:51
即將邁入第三屆阿里山雲端高山路跑，將於5月19日在阿里山森林遊樂區前停車場鳴槍起跑，由於比賽屬高海拔的高山路跑，難度相對高於一般平地賽事，因此大會僅設有21公里半馬組、10公里挑戰組，以及5公里健走組。（活動咖提供）中央社記者龍柏安傳真 108年2月1日
即將邁入第三屆阿里山雲端高山路跑，將於5月19日在阿里山森林遊樂區前停車場鳴槍起跑，由於比賽屬高海拔的高山路跑，難度相對高於一般平地賽事，因此大會僅設有21公里半馬組、10公里挑戰組，以及5公里健走組。（活動咖提供）中央社記者龍柏安傳真 108年2月1日

（中央社記者龍柏安台北1日電）徜徉雲霧繚繞的山頭，大口吸著森林的芬多精，看著朝陽爬上山頭，一場路跑，卻能帶給跑者多重享受，全台只有阿里山路跑才能辦得到。

今年即將邁入第3屆的阿里山雲端高山路跑，將於5月19日在阿里山森林遊樂區前停車場鳴槍起跑，由於比賽屬高海拔的高山路跑，難度相對高於一般平地賽事，因此大會僅設有21公里半馬組、10公里挑戰組，以及5公里健走組。

阿里山是台灣最熱門的景點之一，無論是闔家大小還是親子旅遊，都是必去景點，主辦單位表示，跑友在完成比賽後，還能順道造訪神木群、也能前往奮起湖享用著名的「鐵路便當」吃中餐，非常適合全家一起來旅行。

主辦單位表示，為避免跑者舟車勞頓，也能在比賽後放鬆步調，並盡情享受阿里山的風光與美景，也首度推出「加值服務」，只要跑者在台北、高雄或台中的指定地點搭車，就能搭乘專車上山、回家，還享有2天1夜，一泊三食的超值服務。

主辦單位提醒，礙於阿里山森林遊樂區有人數總量管制，因此活動採限量報名，總計僅限5000人參加，而為維護山區環境，活動全程將不提供紙杯及餐具，民眾需自行攜帶相關用具，有興趣的民眾可上網報名。1080201

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