NBA鵜鶘大開口 傳湖人退出戴維斯爭奪戰

（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人已經退出紐奧良鵜鶘球星戴維斯的交易談判，因為湖人球團抱怨鵜鶘提出「令人無法接受」的要求。

報導指出，湖人為了得到戴維斯（Anthony Davis），不惜將陣中多名球員和選秀權放到談判桌上，但目前湖人已經「退出」跟鵜鶘的談判。

戴維斯本月稍早宣布希望轉隊，據傳他想加入湖人與超級球星詹姆斯（LeBron James）並肩作戰。

洛時今天引述一位瞭解談判過程的知情人士指出，跟鵜鶘的談判讓湖人球團越來越感到沮喪後，目前他們已經退出談判。

報導提到，湖人隊的籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）告知鵜鶘總經理鄧普斯（Dell Demps），湖人球團已給出最好且是最終的報價，不會再有任何加碼了。

據傳湖人的報價包括陣中球員波爾（Lonzo Ball）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、殷格拉姆（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）、祖巴茲（Ivica Zubac）和卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope），以及2個首輪選秀權。

然而，鵜鶘隊獅子大開口要求6至8個選秀權。

報導還引述一位知悉談判過程的消息人士指出：「他們想要的越來越多。」

「我們端不出更多牛肉了…他們想要的越多，情況就變得越誇張且越不切實際。」（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1080206