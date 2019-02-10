交流賽首戰唯二無失分 黃子鵬：穩定性還要加強

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿投手黃子鵬昨天與羅德的交流戰中，救援1.1局無失分，但他認為穩定性還要加強。新球季雖然還沒確定是先發或中繼，不過黃子鵬表示，春訓期間都會把體力儲備好。

黃子鵬昨天第8局2出局時上場救援，雖然面對第一個打席被敲出安打，但隨即穩下來，解決危機。總計投1.1局無失分，送出2次三振，他與賴智垣是桃猿唯二沒有失分的投手。

雖然黃子鵬上場時，桃猿已經落後22分，但他說：「我想法很簡單，上去要把工作做好，守住不失分，不要因為大比分，影響自己投球節奏。」不過黃子鵬指出，穩定性還要再加強，身體控制也沒有很好，但透過昨天比賽，知道該怎麼用當天狀況解決打者，學習到很多。

桃猿總教練洪一中曾指出，還在苦惱今年要把黃子鵬放在先發還是中繼，因為他「好到不知道怎麼用」。對此黃子鵬表示，不管定位是什麼，都會把訓練量儲備好。

黃子鵬說：「去年經過一整個賽季，覺得在春訓期間的儲備真的很重要，不管先發還是中繼，春訓時都要把體能練到超越自己極限，剩下就看教練怎麼安排。」

黃子鵬去年出賽52場，防禦率僅2.48，獲15次中繼成功；去年11月羅德交流賽中，先發6局僅失1分也獲得好評。不過他指出，這都只是第一年成績，不能單靠去年看出未來方向，「還只是職棒剛起頭的歷練，所以要不斷累積實力和經驗，讓教練好使用」。（編輯：黃于）1080210