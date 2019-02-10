葉家淇好投無用 桃猿牛棚失火不敵羅德

（中央社記者楊啟芳石垣市10日電）Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，今天進行第2場賽事，桃猿先發投手葉家淇5局僅1責失，不過後援及守備狀況多，桃猿仍以6比8不敵羅德，在石垣島吞下5連敗。

葉家淇今天表現優異，先發投5局，被敲出3支安打，送出3次三振，失2分含1責失，無關勝敗。桃猿牛棚狀況則不理想，此役共派出6名投手，被敲出6支安打，送出8次四死球，另外守備發生5次失誤。

桃猿總教練洪一中表示，「投手上去都嚇得要死，不知道在怕什麼，球的控制也要改進，球威再好沒有控球也沒用，而且明知道右外野順風，還硬往內角塞。」洪一中指出，5次失誤也要改進，雖然今天風大較難判斷，但他認為選手到球場就要多觀察。

桃猿在2局下就有攻勢，梁家榮靠著失誤上壘後，林承飛遭觸身，邱丹再擊出內野安打，形成滿壘，成晉選到保送，擠回1分。接著利用投手暴投再跑回1分，林立再敲出二壘安打，帶有2分打點，取得4比0領先。

第6局羅德在落後2分情況下，高濱卓也擊出內野安打，下一棒松田進獲得保送，伊志嶺翔大點出犧牲短打，護送跑者至二、三壘，再靠著三木亮敲出適時安打，將比數追平。

第7局羅德沒敲出安打仍攻下分數，藤原恭大因二壘手失誤上壘，利用盜壘、暴投來到三壘，下一棒岡大海再擊出高飛犧牲打，攻下超前分，反以5比4領先。

第8局桃猿3任投手共送出4次四死球，加上守備2次失誤，失掉3分陷入4比8劣勢。9局下桃猿最後反攻，靠著成晉、郭永維安打，及右外野手失誤追回1分，之後林立敲二壘安打再攻1分，終場仍以6比8敗陣，在石垣島已吞5連敗。

桃猿與羅德從2014年以來交手14場，羅德目前取得9勝5敗優勢。（編輯：王思捷）1080210