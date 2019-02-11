柯森斯關鍵兩罰得手 勇士氣走熱火

（中央社奧克蘭10日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天靠柯森斯（DeMarcus Cousins）在終場前5.4秒兩罰俱中，率隊以120比118驚險擊敗來犯的邁阿密熱火。

本季結束後將高掛球鞋退休的熱火球星韋德（Dwyane Wade），生涯最後一次造訪勇士主場，他貢獻10分、6籃板、9助攻。

韋德在這場比賽結束前54.8秒成功抄截後投籃命中，幫助熱火以116比115領先，李察遜（Josh Richardson）出手得分，熱火領先3分，但勇士的杜蘭特（Kevin Durant）砍進三分球，雙方戰成平手。勇士最後靠著柯森斯兩罰俱中，收下勝利。

勇士拿下4連勝，在最近16場比賽豪取15勝。熱火則是在近6戰吞下5敗。

勇士杜蘭特攻下全場最高39分，湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）分別拿下29分、25分，格林（Draymond Green）則是傳出全場最多14次助攻。

熱火李察遜包辦8記三分球，攻下個人本季最高的37分，威特斯（Dion Waiters）砍進6個三分球，攻下個人本季最佳的24分，溫斯羅（Justise Winslow）進帳22分，懷特塞德（Hassan Whiteside）有13分、12籃板的「雙十」表現。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1080211