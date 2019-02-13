大谷翔平何時復出揮強棒 總教練估5月上陣

美國職棒洛杉磯天使隊日本球星大谷翔平去年10月進行韌帶移植手術，預計2020年才能重回投手丘比賽，但不影響打擊。（中央社檔案照片）

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）關於「二刀流」日本球星大谷翔平開刀之後復原情況，美國職棒洛杉磯天使隊今天首次提到復出打擊時間，總教練奧斯莫斯（Brad Ausmus）說：「5月某一天。」

天使隊投手及捕手群今天在亞利桑那州坦佩（Tempe）的春訓基地正式報到，展開季前訓練。天使新任總教練奧斯莫斯首次與記者見面，談到陣中幾名傷兵的情況。

右投左打的大谷翔平去年10月1日進行韌帶移植手術（俗稱Tommy John），預計2020年才能重回投手丘比賽，但不影響打擊，可能擔任指定打擊（DH）為天使貢獻火力。

ESPN報導，大谷翔平目前已經能在室內進行揮空棒的練習。

奧斯莫斯說：「復健是繁瑣的過程。照大谷翔平的個性，他想很快回到場上，因為他想比賽。但我們必須為了大谷翔平長期的生涯與成就，把腦袋放聰明一點。」

奧斯莫斯補充：「我們在想可能是5月某一天，但這是一切順利的前提下。」

與一般專任投手或野手的球員比起來，大谷翔平情況特殊，奧斯莫斯說：「某種程度這是一個新的領域，我們面對是一個兼任DH又是先發投手的傢伙。」

奧斯莫斯說：「這在Tommy John手術復健當中是全新領域，就長遠來講，我們要保護他能兼顧投打兩者，如果我們必須延後復出時間，我們就會延後。」

天使隊另一名指定打擊人選，39歲一壘手普侯斯（Albert Pujols）去年8月底左膝開刀，也在復健，但已經開始打擊練習及肌力訓練，季初大谷翔平缺陣之下，可望由普侯斯主打DH位置。（編輯：陳永昌）10802013