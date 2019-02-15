美媒撰文介紹江少慶 季中有機會上大聯盟

（中央社記者楊啟芳15日綜合報導）美國媒體「The Sports Daily」今天特別撰文介紹克里夫蘭印地安人台灣投手江少慶，指出他是非40人名單、卻被邀請去大聯盟春訓的選手中，有最大影響力及最令人驚訝的球員。

文中提到，江少慶並非速球型投手，但投出的球具有位移，且是縱向多於橫向，利用滾地球讓打者出局。這讓江少慶幾乎沒有犯錯空間，但他過去在小聯盟球季中，確實避免了錯誤。

江少慶小聯盟生涯每9局被全壘打為0.78，每9局保送則為1.57，多年來皆相當穩定；他擔任先發投手時，製造滾地球比率在45%至58%之間，飛球率則是30%，其中多為內野飛球，即使三振不多，都能讓打者打不好。

但報導也點出2大課題，第1是目前印地安人大聯盟先發輪值非常固定，江少慶要擠進去並不容易。第2是他是否能對抗更高等級的打者，去年江少慶在3A出賽13場，防禦率5.01偏高，加上3A前3場比賽雖然都拿下勝投，但共失11分，都要再改進。

不過江少慶2017年在2A防禦率6.61，去年在2A進步到防禦率2.90，顯示給他機會時有能力進步。只是要注意，他在2017年製造滾地球比率為50%以上，去年卻下降到40%，報導認為江少慶若能把球壓在好球帶下緣，他的主宰力應能回歸。

最後作者認為，雖然江少慶應該不會在印地安人開幕戰名單，今年會先從3A出發，不過季中有可能升上大聯盟，成為牛棚投手，取代奧蒂羅（Dan Otero），這位已經33歲且去年表現不佳的老將。

如此一來，江少慶可能就會成為繼投手李振昌之後，印地安人大聯盟第2位台灣選手，不過在40人名單中的胡智為、張育成也都相當活躍。（編輯：黃于）1080215