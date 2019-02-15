莊吉生演出大驚奇 紐約公開賽淘汰澳網8強好手

台灣網球好手莊吉生15日在紐約公開賽，以6比3、7比5拍落1月打進澳洲網球公開賽8強的美國好手提亞佛。（圖取自facebook.com/jasonjungtennis）

（中央社紐約14日綜合外電報導）7個月前初登大滿貫舞台後，台灣網球好手莊吉生今天斬獲生涯迄今最大的戰利品。他在紐約公開賽第2輪跌破大家眼鏡，6比3、7比5拍落1月打進澳洲網球公開賽8強的美國好手提亞佛。

路透社報導，出生於美國、代表台灣出賽的莊吉生今天輕鬆拿下首盤，第2盤鄰近勝利時卻近關情怯，浪擲一個賽末點後，被提亞佛（Frances Tiafoe）破了發球局；但莊吉生隨即重整旗鼓回破對手，接著掌握自己的發球局拿下勝利。

贏得勝利後，莊吉生除了稍稍握拳慶賀，沒有太大的情緒起伏。

莊吉生世界排名143，比提亞佛低了114名，此役演出超乎水準；而提亞佛在澳網男單8強不敵西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）後，已3週沒有出賽，今天並未交出應有表現。

名列賽會第2種子的提亞佛出局後，前5種子目前僅剩頭號種子伊斯內（John Isner）還沒陣亡。

29歲的莊吉生排名從未擠進前100，過去名聲最響亮的時候，大概就是去年溫布頓錦標賽遞補因傷退出的英國好手莫瑞（Andy Murray），首次在大滿貫賽會內賽亮相那時。

他今天闖進8強後，明天下午將迎戰稍早直落二擊敗摩爾多瓦共和國（Moldova）選手阿爾伯特（Radu Albot）的第6種子美國好手奎利（Sam Querrey）。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080215