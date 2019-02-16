日再出小學生職業棋士 上野梨紗史上第3年輕

（中央社東京16日綜合外電報導）日本圍棋界4月將誕生2名10多歲的職業女棋士，其中12歲的上野梨紗將成為史上第3年輕的職業女棋士。有趣的是，上野梨紗的姊姊也是職業棋士，2人未來有機會上演姊妹對弈。

被日媒譽為圍棋界天才少女的日本業餘棋士仲邑堇年僅9歲，今年1月已獲准在4月1日滿10歲時成為日本棋院職業棋士，將創下日本棋院最年輕職業棋士紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，繼仲邑堇後，還在讀小學6年級、家住東京的上野梨紗，因為在日本棋院舉辦的「女流棋士錄用考試」9人賽事中，拿下7勝1敗的第一名成績，獲日本棋院同意在4月1日成為職業棋士。

上野昨天在記者會上談到成為職業棋士心境時說，非常開心，但因為自己的實力還不足，所以接下來會更加努力。

至於成為職業棋士後的目標，上野說，希望能成為獲得女流頭銜的棋士，並在國際賽事中留下好的結果。

對日本圍棋界來說，今年4月會同時出現2位10多歲的職業女棋士。上野梨紗談到仲邑堇時說，看過仲邑堇跟五冠王井山裕太對弈，覺得仲邑堇真的很強，「讓我受到很多刺激」，為了不輸給仲邑堇，會全力以赴。

有趣的是，上野17歲的姊姊上野愛咲美也是職業棋士，目前頭銜是女流棋聖。姊姊談到妹妹將成為職業棋士說，未來也許會跟妹妹對弈，雖然感到有點不可思議，但為了不輸給妹妹，會更加努力。

日本「朝日新聞」報導，上野兩姊妹在家裡幾乎不會對弈。梨紗說，對弈過一次姊姊的狀況不好，之後就沒對弈過了；愛咲美說，因為輸了會很不甘心，所以就沒那麼想對弈。

上野梨紗4歲時受到姊姊影響開始進入圍棋世界，並跟姊姊上同一所圍棋教室；到小學2年級時開始以成為正式職業棋士為目標。

上野梨紗4月1日成為職業棋士的年齡是12歲9個月，僅次於仲邑堇10歲0個月、藤澤里菜11歲6個月，是史上第3年輕的職業棋士。

男性棋士部分，最年輕紀錄是現在的名譽名人、現年62歲的南韓旅日棋士趙治勳在11歲9個月大時創下；29歲五冠王井山裕太，則是在12歲10個月大時成為職業棋士。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080216