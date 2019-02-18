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中職規則修定 每隊每場都有2次挑戰權

最新更新：2019/02/18 18:24

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天公布2019年季前總教練會議決議通過修定規則，包括即時重播輔助判決規定修正，保障每隊都有2次挑戰權利，另外還加入新增挑戰項目。將從今年例行賽開始實行。

日前聯盟召開2019年季前總教練會議，通過幾項修增定相關比賽規則，其中更動最大的是即時重播輔助判決，原本規定一場比賽總教練可提出1次挑戰，若成功會有第2次，失敗了則再無挑戰權；修定規則改為每場比賽每隊總教練有2次挑戰權利，無論是否挑戰成功。

挑戰項目也增加，原本挑戰項目有7項，包含全壘打、封殺和強迫進壘、觸殺、外野界內外判定、外野觸地與否之接殺、投球是否擊中擊球員、三出局時本壘得分與否。今年新增加3項，包含自打球、第3好球是否擦棒、第3好球捕手是否於落地前接捕。

另外將本壘衝撞及企圖雙殺之滑壘2項狀況，由原為裁判員使用權利，改列為挑戰項目。還有將主審可主動使用之審視權，由原第7局以後，改為自第7局開始。

其他修定部分，原必須與全隊內衣色系相同之規定廢除，但穿戴之袖套仍不得有令人分心之花色或圖樣。投手必須雙手穿戴，野手得單手穿戴，裁判有權依據規定要求選手去除或更換。另外野手手套之夾條、綁繩、刺繡可以為白色。（編輯：方沛清）1080218

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