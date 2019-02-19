富邦盃12強少棒 賽會最高豐田黃義傑受矚目

（中央社記者謝靜雯台北19日電）富邦盃台灣12強少棒大賽今天開打，台東縣豐田總教練方穎豐訓練投手有新嘗試，首場比賽與台中市力行碰頭，投手群彭凡、此賽會身高最高的黃義傑表現不錯，率隊以6比4拿首勝。

2019年富邦盃台灣12強少棒大賽此次改變賽制，過去富邦盃少棒邀請賽採世界少棒聯盟（LLB）賽制，今年改打U12世界盃棒球賽制，壘包距離、盜壘規則都不同，不少球隊教練直言還在適應中。

方穎豐表示，球隊在參加這個比賽前大多練LLB規則，比賽規則改變當然有影響，今天全場出現3次守備失誤，「改規則不是藉口，大家的條件都一樣，首場比賽看起來球感還沒有掌握好，接下來的比賽會努力調整」。

豐田黃義傑一年內身高抽高超過10公分，目前174公分，為此次參賽球員中最高，黃義傑協調性不錯，打擊具長打優勢，投球球速也可達約125公里，投打未來發展備受期待；黃義傑今天先發打第3棒、守游擊，打擊沒有表現，但5局登板後援，投1局無失分。

方穎豐表示，黃義傑從5年級就開始跟著球隊外出比賽，經驗比較好，但隨著身高快速抽高，投球放球點一直在改變，「教練團只能陪伴他去調整、適應」，黃義傑出賽多是關注焦點，但教練團不希望塑造王牌，「讓他回歸到根本，並沒有什麼不同，就是一般12歲打球的孩子」。

拿下首場比賽勝利，方穎豐點名中繼投手彭凡表現不錯，而方穎豐近期訓練投手有不同的嘗試，透過改變握法等方式，讓每個投手都找到屬於自己的武器球，在彭凡身上有不錯的成效。

彭凡自評今天投球表現不錯，雖然升上6年級後才投得比較多，但優勢是在場上都能做到教練團的要求，目標跟偶像旅美投手陳偉殷一樣，希望未來能出國打球。（編輯：張雅淨）1080219