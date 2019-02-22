郭婞淳代言原住民族運動會 目標前進奧運

（中央社記者郝雪卿台中22日電）全國原住民族運動會將於3月在台中登場，擔任代言人的舉重好手郭婞淳今天表示，奧運資格賽對她很重要，會一步一步慢慢來，目前的訓練狀況都還不錯。

108年全國原住民族運動會將於3月23日至25日在台中市登場，台中市政府今天下午召開記者會，由台中市長盧秀燕與擔任運動會代言人的郭婞淳、跨欄好手陳傑一起為3月的運動會揭開序幕。

盧秀燕表示，108年原民運動會是今年度第一場全國性的綜合運動會，歡迎大家一同齊聚台中，以體育會友。台中市持續透過舉辦各種大型體育賽事，打造優勢的運動環境。

來自台東阿美族的郭婞淳受訪表示，爭取參加奧運資格對她很重要，4月、9月、11月都有國際賽要參加，畢竟要維持在全世界排名前14名才有機會參加奧運，當然一步一步慢慢來，然後目前訓練狀況也都還不錯。

明年的賽事是否設定是最後一場比賽，郭婞淳指出，並不是最後一場後就要卸下選手的身分，到那時候身體狀況OK的話，當然會持續去拚2022亞洲運動會。如果真的卸下選手身分，她可能會回到大學當教練。

來自阿美族的跨欄好手陳傑表示，他已是第4次參加原民運動會，身為台中人的他，終於等到賽會在自己家鄉舉辦，他也希望能把最好的成績留在台中，「請大家來看我比賽」。（編輯：張芷瑄）1080222