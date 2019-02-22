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扇興盃世界圍棋女流最強戰 黑嘉嘉進4強

最新更新：2019/02/22 18:51
台灣美女圍棋棋士黑嘉嘉七段22日在第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰第一回戰贏日本的上野愛咲美二段，挺進4強。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
台灣美女圍棋棋士黑嘉嘉七段22日在第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰第一回戰贏日本的上野愛咲美二段，挺進4強。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日

（中央社記者楊明珠東京22日專電）由日本棋院主辦的「扇興盃世界圍棋女流最強戰2019」今天在東京展開，這次有台灣、中國、日本、南韓、歐洲的代表共8人出場，台灣美女棋士黑嘉嘉今天贏，挺進4強。

扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰是在日本舉辦的唯一的國際女流棋戰，今年是第2屆， 今天上午10時（台灣時間9時）起舉行一回戰，下午結束。24日將舉行決賽。

今天黑嘉嘉七段對上日本的上野愛咲美二段、中國的於之瑩六段對上日本的萬波奈穗四段、南韓的崔精九段對上日本的牛榮子二段、日本的佃亞紀子五段對上歐洲代表柯瓦勒娃（Natalia Kovaleva）業餘五段。

比賽結果，黑嘉嘉在208手持白中盤勝、於之瑩在203手持黑中盤勝、崔精在180手持白中盤勝、佃亞紀子在170手持白中盤勝。

今天的對局採用日本規則，黑方貼6目半，每方用時2小時，保留最後5分鐘讀秒，由石井邦生九段擔任棋證。本屆冠軍獎金為1000萬日圓（約新台幣278萬元）。

賽後，黑嘉嘉對中央社表示，今天真的贏在運氣非常好，中盤時，判斷上有點失誤，使情勢不太好，後來有個打劫，覺得對方可能有些失誤，情勢才慢慢變好起來。

24歲的黑嘉嘉（Joanne Missingham）明天將與實力強的崔精對局。她說：「我其實和崔精下過非常多盤，可能有超過10盤。我對她的戰績真的還蠻不好的。希望明天能下出一盤讓自己滿意的棋。」

22歲的崔精2018年1月升九段，是南韓第三位女子九段棋士。

日本媒體相當關注黑嘉嘉，報導她在台灣出席服裝秀、出演音樂影片等，身為產品代言人相當活躍。今天黑嘉嘉在賽後接受台灣、日本、南韓媒體聯訪時，問到頭髮顏色為何變了、比賽時是否使用護唇膏等問題。黑嘉嘉澄清說，那不是護唇膏，而是提神醒腦用品。

有日媒記者問，如果在日本受邀出席代言活動，是否願意接，她說，如果有人來請託的話願意。

本屆扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰參賽的8名女棋士當中，黑嘉嘉在去年第一屆扇興盃世界圍棋女流最強戰奪亞軍，於之瑩奪冠軍。日本4名參賽者當中，萬波奈穗是日本國內的第3屆扇興盃女流最強戰冠軍。

黑嘉嘉20日抵達日本，安排與今年4月將成為史上最年少職業圍棋棋士、9歲的仲邑堇（新初段）舉行紀念性質的對局，結果黑嘉嘉贏棋。

黑嘉嘉表示，仲邑非常可愛，下棋也很專心，以不到10歲的小女孩來講，專注力夠、下棋冷靜，真的非常厲害。（編輯：郭中翰）1080222

日本棋院主辦的第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰22日在東京登場，8名參賽者當中，黑嘉嘉是去年第一屆的亞軍，中國的於之瑩是冠軍。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
日本棋院主辦的第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰22日在東京登場，8名參賽者當中，黑嘉嘉是去年第一屆的亞軍，中國的於之瑩是冠軍。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
日本棋院主辦的第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰22日在東京登場，台灣美女棋士黑嘉嘉迎第一回戰，23日將對上南韓棋士崔精。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
日本棋院主辦的第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰22日在東京登場，台灣美女棋士黑嘉嘉迎第一回戰，23日將對上南韓棋士崔精。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
台灣美女棋士黑嘉嘉22日參加第2屆扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰第一回戰之後，日媒提問是否願在日本代言商品。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
台灣美女棋士黑嘉嘉22日參加第2屆扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰第一回戰之後，日媒提問是否願在日本代言商品。中央社記者楊明珠東京攝　108年2月22日
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