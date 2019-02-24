蔣智賢2分砲 悍將熱身賽勝韓職KT巫師

中職富邦悍將隊24日與韓職KT巫師隊舉行自辦熱身賽，悍將投手吳世豪先發登板，主投2局被敲2安，失1分。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日綜合報導）中職富邦悍將隊今天與韓職KT巫師隊舉行自辦熱身賽，由吳世豪先發投2局失1分，悍將隊打線發揮，蔣智賢4局敲出2分砲，率隊12比5拿勝，比賽因雨勢影響，7局打完提前結束。

悍將隊在南華大學棒球場與韓職KT巫師隊交手，由吳世豪先發與捕手戴培峰搭檔，吳世豪首局稍微不穩，投出2次保送，再暴投讓跑者攻占二、三壘，但穩守不失分，2局2人出局後接連被敲2支安打掉分，總計投2局被敲2支安打，失掉1分責失分。

悍將隊打線發揮，首局靠著觸身球保送、胡金龍內野安打、蔣智賢選到保送，攻占滿壘，范國宸適時安打，開賽取得2比0領先。

KT巫師隊2、3局各添1分將比數扳平，4局悍將隊再起攻勢，靠著張瑞麟、于孟馗、王正棠接連安打、胡金龍高飛犧牲打取得4比2超前，蔣智賢補上2分砲，替球隊拉開領先差距。

悍將隊6、7局都有得分攻勢，7局打完12比5領先，因為現場雨勢過大，經過雙方同意後，比賽提前於7局結束。（編輯：管中維）1080224