王建民代言視障按摩 笑說侯友宜按摩有殺氣

（中央社記者王鴻國新北25日電）前美國大聯盟投手王建民為新北視障按摩行銷活動代言，市長侯友宜同台成球迷，主動要求幫王建民按摩，當媒體詢及被市長按摩感受，王建民笑說：「有一股殺氣」。

這場視障按摩活動開跑記者會在板橋車站舉行，現場吸引許多球迷圍觀代言人台灣之光王建民，現場公布「消費滿500元抽大獎」、「感恩月集點」、「按摩推廣」、「網路抽獎」等多項系列優惠活動。

因腰傷取消部分行程的侯友宜今天也出席活動表示，勞工局積極於醫療機構、車站、運動中心及政府機關（構）等場所設置輔導22家按摩小棧，棧內的視障按摩師，皆是取得丙級按摩師技術士執照，能專業地為大眾消除疲勞。

他表示，自己是王建民的忠實粉絲，很佩服王建民堅持不放棄的精神。從美國大聯盟取得19勝後到受傷再復出，接著回國後願意出席公益活動，為視障按摩代言並培育棒球心血，令他深受感動。侯友宜在場更是提出想跟王建民進行互動接觸，為他按摩放鬆。

隨後，侯友宜、王建民及勞工局長陳瑞嘉一同體驗按摩服務，並大讚視障按摩師的技術，侯友宜也趁機幫王建民按摩，完成心願。

侯友宜按摩後問王建民視障按摩師與他的按摩技巧哪個好。王建民說「按摩師」，侯友宜表示「沒錯，按摩一定要選專業的新北視障按摩」。但媒體詢及被侯友宜按摩的感覺如何時，王建民笑說「有一股殺氣」，讓全場笑翻。

侯友宜也解釋自己腰傷是因早期瞬間逮捕要犯要拚命，沒有時間熱身，腰就經常受傷，舊疾稍有不慎就容易再復發。過年前因發紅包扭傷，又拉扯記者及被民眾推了一下，再加上自己熱敷不當腰傷更嚴重，但休息了一天多後恢復了，沒有問題了。（編輯：方沛清）1080225

前美國大聯盟投手王建民（前右）25日為新北視障按摩行銷活動代言，與新北市長侯友宜（前左）一同體驗按摩服務，大讚視障按摩師的技術。中央社記者王鴻國攝 108年2月25日