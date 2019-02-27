桃猿樂天交流賽28日登場 宋家豪很期待

中華職棒Lamigo桃猿隊28日將與日職東北樂天金鷲隊在天母球場進行熱身賽，樂天陣中的台灣旅日好手宋家豪（右）也會在場邊備戰，宋家豪27日表示，非常期待。中央社記者楊啟芳攝 108年2月27日

（中央社記者楊啟芳台北27日電）Lamigo桃猿對東北樂天金鷲交流賽將於明天、3月1日在天母棒球場開打，樂天旅日投手宋家豪將在場邊備戰，他表示，很開心能在台灣球場比賽，比起4年前很緊張，這次則是很期待。

宋家豪表示，能回到台灣球場比賽，還能跟台灣球迷見面很開心，他上一次在天母棒球場比賽，是4年前的12強熱身賽，宋家豪說：「上次來滿緊張的，現在不會緊張了，但很期待，想把與4年前不一樣的自己表現出來。」

宋家豪最近一次熱身賽登板是在23日，後援投2局，被敲出1支安打，無失分，最快球速145公里。宋家豪表示，「那場有達到自己的目標，現在離季賽開打還有1個月，不急著調整到比賽狀況，會一步步慢慢來」。

宋家豪去年球季出賽40場，拿下5勝3敗、6次中繼成功，防禦率僅1.73。針對新球季，宋家豪表示，不論定位是什麼，比較想爭取上場機會，以球隊勝利為主要目標，他說：「壘上有人時盡量守起來，並把失分降低，這樣球隊才比較容易獲得勝利。」

對於11月的世界12強賽，宋家豪指出，現在想這件事情還太早，只期許自己能保持身體健康且有所成長，他說：「年底可以的話就為國家盡一分心力。」（編輯：張芷瑄）1080227