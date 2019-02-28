韋德致命三分彈 熱火絕殺西區王者勇士[影]

（中央社邁阿密27日綜合外電報導）在晉級季後賽邊緣徘徊的美國職籃NBA邁阿密熱火，今天靠可能在本季結束後退休的韋德投進正面打板的絕殺三分球，以126比125，1分之差氣走西區王者金州勇士。

一路領先到第4節才被逆轉的熱火，在終場前15.4秒，韋德（Dwyane Wade）先砍進一記三分球讓球隊將落後追到剩下1分，在勇士杜蘭特（Kevin Durant）兩罰中1的情況下，熱火在比賽結束前13.9秒，以123比125落後兩分。

握有最後一波進攻機會的熱火，由韋德持球自後場推進，切入後苦無投籃機會而將球分出，但隊友同樣被守死，只能把球回給在三分線外的韋德，勇士防守密不透風，韋德雖以假動作晃過首名防守者，補防的球員仍賞了韋德一記麻辣鍋，但他把球撈回，在單腳著地、失去重心的情況下把球拋向籃框，只見球正面打板入網，靠這記不可思議的絕殺三分彈，熱火以126比125驚險擊退勇士。

熱火縱使今天贏球，戰績27勝33敗，想擠進東區前8晉級季後賽，距東區第8的夏洛特黃蜂也還有半場勝差，但今天他們主場作戰，卻要面對目前戰績高居西區第一勇士的強力挑戰。

即便如此，熱火今天氣勢如虹，首節就以32比22領先10分，次節再猛轟42分，半場打完以74比59領先勇士15分。

尋求衛冕總冠軍的勇士靠下半場追分逐漸將落後縮小，第4節開打時還落後10分，柯瑞（Stephen Curry）的兩分球讓勇士領先，此時韋德回敬一擊，兩隊118比118打平。

之後勇士占得上風，直到韋德的兩記三分球得手，熱火才以1分險勝。

韋德今天替補為熱火攻下25分，德拉吉奇（Goran Dragic）、李察遜（Josh Richardson）分別攻下27分、21分，歐里尼克（Kelly Olynyk）、溫斯羅（Justise Winslow）、阿迪巴約（Bam Adebayo）分別拿下15分、12分、11分。

勇士湯普森今天轟下全場最高（Klay Thompson）36分，杜蘭特、柯瑞分別貢獻29分、24分，貝爾（Jordan Bell）進帳10分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080228