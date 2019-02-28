打板三分絕殺王者勇士 韋德：這是曼巴精神

（中央社邁阿密27日綜合外電報導）邁阿密熱火老將韋德今天以打板三分彈絕殺NBA西區龍頭金州勇士，賽後韋德受訪時以「這是曼巴精神」，感謝已退休的「黑曼巴」（Black Mamba）布萊恩多年前為他所做的示範。

NBA電視台（NBA TV）報導，韋德（Dwyane Wade）在場邊接受訪問時說：「我想起布萊恩（Kobe Bryant）當時於洛杉磯，在我頭上投進那記壓哨的三分球，我一直在想『這怎麼可能？』謝謝他為我指出一條路，這是曼巴精神。」

韋德提到的「慘痛經驗」，是在2009年熱火客場挑戰洛杉磯湖人的一場比賽，當時布萊恩自面框右側帶球向中路推進，在韋德貼身防守下，仍在三分線外一步距離拔起，砍進致勝的打板三分球。

被韋德視為模範的布萊恩，則推文轉貼韋德受訪的影片，並寫上「我的兄弟韋德」，還標記「最後一舞」。

正為季後賽力爭上游的熱火今天迎戰西區王者勇士，開賽打來不見懼色，第4節之初還領先10分，即便勇士逆轉戰情，但韋德在終場前15.4秒砍進一記26呎三分球，讓熱火追到只落後1分，接著勇士杜蘭特（Kevin Durant）兩罰中1，熱火以123比125落後2分時，本季打完可能退休的韋德再度跳出來當英雄。

比賽最後13.9秒，韋德帶球推進並切入禁區後向外分球，在隊友沒有出手機會的情況下，球回到韋德手上，面對勇士的重重嚴防，接連兩波防守讓韋德失去重心，但他把球撈回，順勢單腳拋出球正面打板進網，熱火就靠這記絕殺三分彈，以126比125氣走勇士。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080228