村林一輝9上轟3分砲追平 樂天桃猿握手言和

（中央社記者楊啟芳台北1日電）Lamigo桃猿今天與東北樂天金鷲在天母棒球場進行第2場交流賽，雖然桃猿一度超前比分，扭轉落後局面，不過第9局黃子鵬被村林一輝轟3分砲追平，終場兩隊7比7握手言和。

桃猿今天推出王溢正先發，剛開賽樂天開路先鋒田中和基，鎖定第一球轟出左外野方向陽春砲，失1分；第3局則是接連被小鄉裕哉、辰己涼介、淺村榮斗敲出安打，失掉2分。總計王溢正投3局，被敲出6支安打，投1次觸身球，失3分，送2次三振。

桃猿打線前3局遭樂天先發投手弓削隼人封鎖，直到第4局他退場後才出現安打，由藍寅倫及林泓育擊出，不過沒能得分。弓削隼人這場投3局，送出9上9下，還有2次三振。

弓削隼人表示，今天變化球狀況好，取得2好球後再用會跑的直球決勝負，這是他第一次在國外比賽，他說：「在不同環境比賽有好的結果，對我也很有幫助。」

第6局陳晨威獲保送後，詹智堯敲內野安打，藍寅倫接著敲出二壘安打，帶有2分打點。林泓育之後敲出安打，形成一、三壘有人，朱育賢擊出高飛犧牲打追平，郭嚴文再敲二壘安打，攻下超前分，梁家榮則敲三壘安打，再添1分，這局反倒5比3領先，但樂天右外野手田中和基在追梁家榮的安打球時，右腳扭傷倒地，初步檢查為腳踝挫傷，經包紮冰敷後在休息室觀察。

第7局桃猿攻勢再起，陳晨威獲保送後，詹智堯、林承飛接連敲安打得1分，藍寅倫擊出的滾地球帶有1打點，取得7比3領先。

不過之後樂天發起反攻，8局上黃偉晟連被渡邊佳明、山崎剛、堀內謙伍敲安打，失1分；9局上黃子鵬被村林一輝轟出3分砲，一口氣追平，終場兩隊就以7比7握手言和。（編輯：翁翠萍）1080301