批跨性別者參加女子運動是作弊 女金剛道歉

（中央社巴黎3日綜合外電報導）網壇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）今天針對她爭議性言論，說跨性別運動員想參加女子比賽項目是作弊行為一事，公開道歉。

這位網球界的傳奇、18座大滿貫冠軍得主先前在報紙專欄表示，准許跨性別運動員和天生性別即為女性者同場較勁，是「作弊且不公平的」。

此話一出，她不但被貼上「跨性別恐懼症」標籤，也遭替男女同志、雙性戀者以及跨性別者（LGBT）爭取體育平權的「運動員聯盟」（Athlete Ally）撤除大使一職。

62歲的娜拉提洛娃今天在部落格寫道：「我知道我用『作弊』這個字眼深深冒犯了跨性別族群，我對此感到抱歉，我當然不是在暗示跨性別運動員都是騙子。」

「我將標籤貼在那些自私自利，為了取得競爭優勢而或許暫時改變性別的人。」

儘管道歉，娜拉提洛娃仍表示，跨性別運動員參加女子比賽項目的議題，仍會繼續創造競爭方面和道德方面的問題。

「首先，我們都需要意識到，沒有完美的解決方案，能讓任何人都不會被冤枉或處於不利位置，目標是必須找到讓女性運動盡可能具包容性和公平的政策。」

「畢竟，如果每個人都被包括在內，我們所知到的女性運動將不復存在，因此，任何明智的政策都必須有些許排外性，但哪些該被排除在外？要從哪裡開始，又要從哪裡結束？」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080304