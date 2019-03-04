UBA義守頂住輔大反撲 搭上4強末班車

（中央社記者龍柏安台北4日電）義守大學今天在第4節頂住輔仁大學反撲，靠著比賽結束前最後1分20秒內團隊聯手10罰中8，終場73比64擊敗輔仁大學，也搭上UBA大專籃球聯賽男子組4強末班車。

107學年度UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，今天在健行科大進行最後1天賽事，最後1張4強門票，則由義守與輔大上演「割喉戰」，最終義守順利出線，今年UBA的4強也全部出爐，包括台灣師大、國立體大、健行科大以及義守大學。

由於此役攸關晉級與否，兩隊都全力求勝，上半場打完，輔大僅以26比25取得1分領先，不過下半場義守火力全開，單節拉出一波26比18攻勢，反倒逆勢超前。

輔大最後1節，靠著禁區長人曾祥鈞在禁區頻頻打點追分，並在最後2分09秒追到只差4分。

隨後義守蘇文儒先是2罰中1，接下來曾祥鈞運球過半場時發生失誤，讓義守輕鬆快攻再添2分，也重新穩住陣腳。

時間所剩不多情況下，輔大只能透過犯規戰術凍結時間，無奈義守也都有把握罰球機會，輔大僅能看著比數被越拉越遠。

義守大學女教頭謝玉娟賽後坦言，她雖對自己的子弟兵有信心，但卻對自己沒信心，「因為今年我沒幫球員把狀況調整到最好」。而球隊最後仍順利擊敗輔大，有驚無險挺進4強，她則笑說：「總算鬆了口氣。」（編輯：黃于）1080304