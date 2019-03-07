拉文致命切入取勝 公牛1分險勝76人

（中央社芝加哥6日綜合外電報導）拉文（Zach LaVine）今天在比賽結束前1.6秒切入上籃得手，讓美國職籃NBA芝加哥公牛以108比107擊退來訪的費城76人。

拉文的加罰雖然落空，讓76人有機會獲勝，但巴特勒（Jimmy Butler）未能順利接球執行最後一擊。

巴特勒終場前4.8秒兩罰俱中，讓76人以107比106領先，公牛喊出暫停，拉文發球後利用隊友掩護及對手防守錯位，直擣76人禁區挑籃得手，並造成史考特（Mike Scott）犯規，但加罰失手讓戰況一度緊張。

拉文今天26投14中，拿下39分中有24分是在下半場所得，羅培茲（Robin Lopez）有19分、9籃板貢獻，波特（Otto Porter Jr.）則有15分、9籃板表現。

以攻下22分的巴特勒為首，76人今天5人得分達兩位數，東區單週最佳球員西蒙斯（Ben Simmons）有18分、11籃板、7助攻。

76人的恩比德（Joel Embiid）因為膝蓋痠痛今天沒有出賽，這是他連續第7場比賽缺席，他可望在接下來76人在休士頓對上火箭的比賽回歸。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080307